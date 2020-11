“Lisez-vous le belge ? “, une campagne pour promouvoir le livre belge francophone

Les acteurs du secteur du livre se mobilisent pour promouvoir la littérature belge francophone face à la crise du coronavirus.

À partir de ce lundi 16 novembre et jusqu’au 25 décembre, la campagne “Lisez-vous le belge ? ” veut revaloriser ce secteur fortement touché par le premier confinement et la fermeture des librairies.

La campagne réunit l’ensemble du secteur, des éditeurs aux auteurs, en passant par les libraires et les bibliothécaires. Elle offre l’occasion de “célébrer notre rapport affectif” aux livres et leur audace “à la belge“, et de les faire (re)découvrir au grand public.

Il s’agit d’une initiative “inédite” en raison du nombre de structures qu’elle rassemble, soulignent les partenaires. Ceux-ci proposeront des contenus et différentes initiatives afin de présenter le secteur sous toutes ses formes, à l’aide d’articles, d’interviews, de sélections ou encore de jeux-concours.

Conséquences négatives sur le secteur

La campagne, cordonnée par le Partenariat interprofessionnel du livre et de l’édition numérique (PILEn), permettra également de mettre en lumière les acteurs et actrices de la chaîne du livre. Si les librairies et les bibliothèques restent ouvertes alors que la Belgique affronte une deuxième vague d’infections par le coronavirus, la Fédération Wallonie-Bruxelles souligne les conséquences négatives du premier confinement sur le secteur.

Il est donc “essentiel” de le revaloriser, ajoute la ministre de la Culture Bénédicte Linard. “Derrière chaque livre se cache une autrice ou un auteur, une illustratrice ou un illustrateur, mais également tous les maillons d’une chaîne comprenant les éditeurs, les distributeurs, les libraires, les bibliothécaires. C’est l’ensemble de cette chaîne qui a été touché et que nous souhaitons aujourd’hui soutenir via la campagne de promotion.”

Belga