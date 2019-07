Les spotters, ces amoureux des “géants des airs”, ont leur journée à Brussels Airport

Ils sont passionnés d’aviation et leur plus grand plaisir c’est d’observer les décollages et les atterrissages. Des dizaines de personnes se rendent quotidiennement à l’aéroport non pas pour prendre l’avion mais uniquement pour les regarder s’envoler.

Rompus aux consignes de sécurités, ils sont aussi très appréciés par les autorités de l’aéroport, pour l’image positive qu’ils donnent du ciel bruxellois. Chaque année, Brussels Airport leur consacre une journée spéciale, le “spotters day”, pour leur permettre de découvrir des lieux méconnus et souvent inaccessibles du grand public.

►Reportage de David Courier et Frédéric De Henau