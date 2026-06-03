Concurrence de Google Map et absorption par la Stib : vers la fin de l’application “Floya” ?

Lancée en septembre 2023 pour centraliser différents services de mobilité au sein d’une seule plateforme, l’application Floya peine encore à trouver son public.

Selon des chiffres communiqués à la députée bruxelloise Sofia Bennani (Les Engagés) par la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen), l’outil compte 147.000 comptes créés, mais seulement 44.500 utilisateurs actifs chaque mois.

Développée dans une logique de “Mobility as a Service” (MaaS), Floya permet notamment d’acheter des tickets SNCB, de consulter les trajets de la Stib ou encore d’accéder à des services de mobilité partagée comme les trottinettes ou les voitures en libre-service.

Pour rappel, le lancement de l’application a nécessité un investissement de 3,35 millions d’euros. Fin 2024, le budget total consacré au projet atteignait 6 millions d’euros. Une douzaine de personnes sont par ailleurs affectées à son fonctionnement.

Face à ce constat, Sofia Bennani a estimé pour la DH que l’avenir de Floya devait être repensé. La députée des Engagés appelle à une mise à l’arrêt progressive de l’application et plaide pour l’intégration de ses fonctionnalités au sein de l’application de la Stib. “Chaque dépense publique doit être utile, efficace et justifiable. Aujourd’hui, Floya ne répond clairement pas à ces critères.”

De plus, la ministre Elke Van den Brandt pointe le doigt sur un autre concurrent : Google Map. “Soyons honnêtes : face à des géants comme Google Maps, qui bénéficient de milliards d’investissements et d’une présence mondiale, convaincre les utilisateurs d’adopter une nouvelle application de mobilité est un défi structurel que peu de villes ont réussi à relever. Ce n’est pas une question de qualité de l’outil, c’est une réalité du marché”, expliquent-elles à nos confrères.

Selon l’élue, l’application de la Stib constitue une base plus solide pour devenir la plateforme de référence en matière de mobilité à Bruxelles. Elle souligne que celle-ci compte déjà quelque 350.000 utilisateurs actifs mensuels tout en générant des coûts moindres.

Sofia Bennani plaide ainsi pour une modernisation de l’application de l’opérateur bruxellois, notamment via l’intégration des services développés pour Floya : mobilité partagée, achat de titres de transport ou encore centralisation des informations de déplacement.

Rédaction