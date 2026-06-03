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Un blessé après un accident de la route à Woluwe-Saint-Pierre

Une personne a été blessée dans un accident de la route dans la nuit de mardi à mercredi à Woluwe-Saint-Pierre, communiquent mercredi les pompiers de Bruxelles. La voiture impliquée a pris feu.

L’accident s’est déroulé vers 23h30 à l’avenue des Communautés, près de la rampe d’accès à la E40. Un véhicule immatriculé au Royaume-Uni a eu un accident, dans des circonstances qui restent à déterminer. Il a pris feu.

Un occupant a été blessé et conduit à l’hôpital.

Belga

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