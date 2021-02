Le vaccin AstraZeneca ne sera temporairement pas administré aux plus de 65 ans en Belgique, a annoncé mardi soir le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke à la VRT et la RTBF, sur base d’un avis provisoire du Conseil supérieur de la Santé (CSS).

Celui-ci indique que le vaccin fonctionne très bien pour les 18-55 ans, mais que les données disponibles pour les personnes plus âgées sont insuffisantes. Le ministre souligne que ces données pourraient être disponibles d’ici quelques semaines. Cet avis indique donc que, provisoirement, seules les personnes âgées entre 18 et 55 ans pourront recevoir un vaccin AstraZeneca.

Stratégie de vaccination à repenser

Frank Vandenbroucke a souligné que la campagne de vaccination bat son plein. Dans les maisons de repos, un “grand coup” a déjà été porté, et on est occupé avec les hôpitaux les médecins, la première ligne, etc. “Il y a encore beaucoup de travail avant que l’on arrive aux personnes de 65 ans“, a-t-il indiqué. Le ministre a ajouté que la stratégie de vaccination à long terme devait être analysée attentivement. En raison de cet avis provisoire, tout doit être repensé, entre autres en ce qui concerne les métiers dits “essentiels”, la vaccination par catégories d’âge ou encore les personnes souffrant de certaines maladies comme le diabète.

Ce mercredi, une première discussion aura lieu avec les ministres de la Santé des entités fédérées. La task force se réunira, elle, dans la soirée. Frank Vandenbroucke espère pouvoir annoncer les premières décisions la semaine prochaine. Le ministre sp.a a également annoncé que la Belgique avait pu commander 3,8 millions de doses supplémentaires de vaccin Moderna, afin de vacciner 1,9 million de personnes. Ces vaccins seront livrés à partir de juin.

Attribuer les surplus aux étudiants ?

Paul Magnette propose d’utiliser les doses de vaccin d’AstraZeneca non utilisées sur les personnes fragiles pour vacciner les étudiants : “Si le vaccin d’AstraZeneca est livré et qu’il se confirme qu’il ne sera pas utilisé pour les publics plus fragiles, pourquoi ne pas vacciner les étudiants ? Il ne servirait à rien de le garder en stock, autant l’utiliser. Je propose cela tout en maintenant le calendrier de vaccination prévu pour les autres vaccins“, avance le président des socialistes.

Belga – Photo Belga