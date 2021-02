Le secteur non marchand prévoit des actions à Bruxelles le 25 février

Des milliers de travailleurs de l’aide à la jeunesse, de l’accueil de l’enfance et du secteur socioculturel et sportif veulent exprimer leur colère. Ils estiment être considérés par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles comme du personnel de seconde zone.

Le fédéral, Bruxelles et la Wallonie ont décidé d’octroyer une prime unique d’encouragement de 985€ au personnel du secteur Non Marchand. Le Front commun a demandé au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles d’octroyer la même prime au personnel de l’Aide à la Jeunesse et de l’Accueil de l’Enfance. Mais il déplore un refus.

“Nous ne sommes pas un personnel de seconde zone”

“Lors des discussions préliminaires, le Gouvernement Jeholet a imposé des balises totalement inacceptables, pas seulement pour les syndicats, mais aussi pour les fédérations d’employeurs. Et aucun engagement sur la volonté de négocier un nouvel Accord social Non Marchand. Un courrier des syndicats proposait une issue au dialogue de sourds actuel : il reste sans réponse depuis des semaines“, dénonce la CNE dans un communiqué.

“Le personnel du Non Marchand de la FWB n’est pas un personnel de seconde zone” déplore la CNE. Une semaine d’actions, du lundi 22 février au jeudi 25 février est prévue afin de remettre le dossier à l’ordre du jour.

La “Caravane du Non Marchand de la Fédération Wallonie-Bruxelles” sillonnera les routes et reliera des institutions de l’Accueil de l’enfance, de l’Aide à la Jeunesse et du socio-culturel. Des arrêts de travail dans les institutions, assemblées, actions visuelles, distribution de tracts, stand d’information, musique et animations sont également au programme.

A Bruxelles, les actions sont prévues le jeudi 25 février.

Rédaction/Photo d’illustration Belga