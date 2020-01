Le Parlement européen a adopté ce mercredi soir l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

Il s’agit d’un événement sans précédent dans l’histoire de la construction construction européen. BX1 était présent au Parlement européen pour interroger les parlementaires européens sur leur ressenti.

Le Parlement européen a approuvé l’accord sur le Brexit avec 621 pour, 49 contre et 13 abstentions. “On laisse une lumière allumée pour pouvoir envisager une réintégration de la Grande-Bretagne dans l’UE. Aujourd’hui, le vote est en quelque sorte symbolique, parce que le Parlement européen devrait s’exprimer ne faveur de cet accord et le scénario d’un no-deal serait inacceptable, notamment pour les droits des travailleurs”, explique Saskia Bricmont (Ecolo).

Frédérique Ries (MR) ne cache pas son émotion. “On a fait des farewell parties. On a déjà le cœur serré. ce sont vraiment des heures très tristes. On s’embrasse. Aujourd’hui est un peu une journée émotionnelle. On n’a pas beaucoup envie de faire politique. il y a déjà eu le temps de la politique et il reprend demain. L’acte de divorce est signé. Il reste désormais à construire cette relation future”, explique la libérale.