La monnaie alternative “zinne” existe depuis presque un an. Et le bilan est plutôt positif. Selon une étude de l’ULB menée avec Financité et des groupes de citoyens, le nombre de commerçants (ils sont 165 aujoud’hui) et d’utilisateurs impliqués augmentent.

Côté consommateurs, la zinne encourage par exemple les circuits locaux et la découverte de nouveaux commerces.

Et les utilisateurs se diversifient.

► Reportage de Sabine Ringelheim et Nicolas Scheenaerts