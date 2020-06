La fondation bruxelloise Samilia, qui lutte contre la traite des êtres humains, a reçu un prix du concours Video Experience Day de l’AP Hogeschool Antwerpen pour son court-métrage “La Boucle”, dédié à la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelles, et à la thématique des “Lover boys”.

Décidée à combattre la traite des êtres humains, à des fin sexuelles ou esclavagistes depuis 2007, la fondation Samilia a produit un court-métrage dédié à la thématique des “Lover Boys”, ces personnes qui profitent de jeunes femmes fragiles pour les mener, via un lien d’emprise amoureuse, vers des réseaux liés à la prostitution. Ce court-métrage se nomme “La Boucle” et a été réalisé par la société 87seconds, avec le soutien de Wallonie-Bruxelles International et le service de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le phénomène des “lover boys” est malheureusement répandu dans de nombreux pays, notamment en Europe de l’Est, et touche également des jeunes filles résidant en Belgique, comme en atteste l’arrestation en janvier dernier, à Saint-Gilles, de plusieurs membres d’une bande bruxelloise qui exploitaient sexuellement des jeunes filles via des annonces sur Internet. L’une de ces filles, de nationalité française, avait notamment été vendue par son compagnon à ce réseau de prostitution.

La vidéo “La Boucle” sera diffusée dès septembre 2020 dans le cadre d’une vaste campagne de sensibilisation à la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle. Et il a déjà été récompensé : la fondation Samilia a reçu le premier prix dans la catégorie “organisations actives dans le secteur à profit social” du concours Video Experience Day de l’AP Hogeschool Antwerpen.

Avant sa diffusion après l’été, le court-métrage bénéficie déjà d’une bande-annonce particulièrement forte :

Gr.I. – Photo : Fondation Samilia