La Belgian Pride 2020 sous le signe de la santé mentale et physique

Sous le slogan “WeCare”, la Pride Parade 2020, qui aura lieu le samedi 23 mai, attirera l’attention sur la santé mentale et physique des personnes LGBTI+.

“Nous ne parlons pas seulement de la santé physique, mais aussi de la santé mentale et sociale. Le slogan ‘We Care’ fait référence au fait de prendre soin de soi-même et des autres. Les personnes LGBTI+ ont souvent une relation difficile et complexe avec le monde médical”, expliquent entre autres les organisateurs, dans un communiqué. “Nous avons constaté de nombreuses évolutions positives ces dernières années, mais nous voyons encore de nombreux défis à relever “.

Parmi les problèmes rencontrés par la communauté LGBTI+ , les organisateurs citent notamment les thérapies de conversion, le VIH, la pathologisation des personnes transgenres, l’ignorance des gynécologues sur la vie sexuelle des femmes lesbiennes et bisexuelles, ainsi que les interventions médicales non-nécessaires. Le thème sera abordé lors de plus de 70 événements pendant la période de la Pride du 8 au 24 mai, avec en point d’orgue la Pride Parade le samedi 23 mai.

J. Th. – Photo: Nicolas Maeterlinck/ Belga