Face au froid, les gares de Bruxelles-Nord, Central et Midi ouvertes aux sans-abris durant la nuit

Le ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo) et le ministre bruxellois de l’Action sociale Alain Maron (Ecolo) annoncent l’ouverture des trois grandes gares bruxelloises aux personnes sans-abris durant la nuit.

Vu les températures négatives et les nuits froides qui s’enchaînent, Georges Gilkinet et Alain Maron ont annoncé sur les réseaux sociaux l’ouverture, depuis cette nuit de lundi à mardi, des trois grandes gares bruxelloises aux sans-abris. Les personnes sans domicile fixe pourront donc s’installer durant la nuit dans les gares de Bruxelles-Nord, Bruxelles-Central et Bruxelles-Midi.

Les détails de cette ouverture et du soutien logistique aux personnes précarisées restent toutefois à déterminer : le cabinet de Georges Gilkinet confirme que des discussions vont désormais avoir lieu avec la SNCB pour coordonner au mieux cet accueil.

Le porte-parole du ministre bruxellois de l’Action sociale Alain Maron ajoute qu’un accord avec la Stib pour permettre l’ouverture de stations de métro ou de tram aux sans-abris n’est pas non plus exclu.

Des places supplémentaires grâce à la Croix-Rouge

En outre, la Région bruxelloise rappelle que le numéro vert 0800 99 340 est désormais ouvert 24 heures sur 24 afin d’aider les sans-abris à trouver une structure d’accueil en cette période difficile. Et 247 places supplémentaires ont été ouvertes durant la dernière semaine afin de palier à la demande croissante de logement d’urgence face à ces températures négatives.

Un appel a également été lancé auprès des acteurs du secteur social pour tenter d’augmenter la capacité d’accueil des structures existantes, et un contact avec les communes a également été pris pour ouvrir des structures locales.

La Croix Rouge a quant à elle indiqué mardi matin qu’elle avait augmenté depuis lundi la capacité d’accueil des deux centres de la Croix Rouge de Bruxelles de 20 places chacun (rue de Trêves et hôtel St-Nicolas à Bruxelles), et intensifié les maraudes à hauteur de 13 sorties par semaine. Elle a par ailleurs élargi l’accueil à la journée, au centre de distribution de repas PSA situé avenue du Port.

“Une réponse insuffisante” selon l’opposition régionale

Cette décision politique autour de l’ouverture des gares a mené à des réactions de l’opposition. Céline Fremault, cheffe de groupe cdH au Parlement bruxellois, estime pour sa part que cela “ne suffit pas”. “”Le ministre Maron propose d’ouvrir les trois principales gares de Bruxelles la nuit, c’est une réponse tout à fait insuffisante à cette heure et nous l’exhortons à déployer sans délai un dispositif ciblé en coordination avec l’ensemble des acteurs de terrain concernés”, dit-elle.

Du côté de la N-VA, le député bruxellois Gilles Verstraeten estime pour sa part que la politique régionale autour du sans-abrisme “n’a pas changé” depuis le scandale du Samusocial. “L’accueil et l’aide d’urgence sont plus plus massifs que jamais, prenant de plus en plus de moyens, mais dès qu’il fait froid, on est complètement débordé parce qu’il y a trop peu de solutions et mesures structurelles“, dit-il.

