Face à la vague de chaleur, un maraîcher bruxellois livre ses bons conseils pour votre potager

On annonce jusqu’à 38 degrés cette semaine. Face à cette vague de chaleur, les maraîchers bruxellois prennent déjà leurs précautions.

Ne pas trop arroser, récolter plus tôt, installer une bâche, de la paille ou des copeaux de bois pour conserver l’eau, arroser en soirée… : voici les bons conseils de Patrick Bulteel, directeur de l’ASBL Tournesol et maraîcher dans un potager public de Watermael-Boitsfort. Ce dernier a déjà dû faire face à une forte vague de chaleur en juin dernier et connaît donc les bonnes démarches pour éviter que les fruits, légumes et plantes cultivés dans son potager subissent cette canicule annoncée.

■ Reportage de Camille Tang Quynh et Paolo Coen.