Enseignement supérieur : des examens en présentiel pourront avoir lieu en janvier, avec des règles strictes

À la suite du dernier Comité de concertation, ce vendredi, la Ministre de l’Enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatigny (MR) a annoncé que les établissements supérieurs pourront organiser certains examens en présentiel en janvier, moyennant des règles sanitaires strictes.

L’organisation de ces examens, et les différentes règles l’encadrant, sont contenues dans un protocole, qui vient d’être envoyé aux établissements d’enseignement supérieur. “Parmi les règles qu’il contient, citons : maximum de 200 personnes par auditoire/local ; port du masque obligatoire et respect d’une distance d’1m50 ; mise en place d’un sens de circulation pour accéder et quitter le local d’examen ; aération suffisante et régulière“, détaille le cabinet de la ministre dans un communiqué.

► Le protocole est consultable ici

“Cette proposition répond au souhait exprimé par de nombreux acteurs de l’enseignement supérieur de pouvoir organiser en présentiel certains examens qui ne peuvent s’organiser à distance soit en raison de leur caractère pratique, soit parce qu’il n’est pas possible, pour ces examens, de garantir l’égalité des étudiants devant l’épreuve. L’objectif est de garantir la qualité des évaluations dans un environnement sanitaire contrôlé.“, ajoute-t-on.

Chaque établissement aura la possibilité de définir quels examens se dérouleront en présentiel. Les modalités doivent être communiqués avant le 11 décembre aux étudiants.

Il sera également possible “que des activités de remédiation et de préparation aux examens puissent être organisées en présentiel pour les Bac 1 exclusivement, à la condition expresse que ces activités soient impossibles à organiser à distance. Celles-ci devront respecter le même protocole sanitaire que celui prévu pour les examens“. Les cours, eux, continueront à se tenir à distance jusqu’à nouvel ordre, sauf les laboratoires, travaux pratiques et activités artistiques, qui doivent, elles, suivre le protocole.

Des dispositions semblable pour l’enseignement de promotion sociale

Un protocole semblable sera applicable pour les établissements de promotion sociale, à partir du 1er janvier. “Cette mesure est prévue pour les évaluations à caractère pratique, ou en vue d’assurer l’égalité de traitement entre étudiants. D’ici là, seules les épreuves intégrées pour lesquelles une alternative à distance est impossible peuvent être organisées en présentiel pour autant qu’il y ait un seul étudiant, que le jury en présentiel soit limité au maximum et que le public soit interdit“, explique-t-on.

ArBr – Photo : BX1 (archives)