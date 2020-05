Des masques spéciaux vont être fournis aux enseignants

Des masques spéciaux vont être fournis aux instituteurs et institutrices de maternelle, et peut-être du premier degré de primaire. L’objectif est de permettre aux plus petits de voir les expressions du visage de leur maître ou maîtresse.

Ces masques sont généralement utilisés pour les personnes sourdes et malentendantes. “Il est important que les plus petits voient l’expression, le sourire de leur maître et maîtresse”, explique l’échevine bruxelloise de l’Instruction publique Faouzia Hariche (PS) à nos confrères de la DH. “Nous devons en trouver pour 150 instituteurs et institutrices du maternelle. Si nous en trouvons suffisamment, nous en donnerons aux premières primaires également”.