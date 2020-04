Des étudiants de l’ULB fabriquent des surblouses et des tabliers

Pour répondre à la pénurie de blouses protectrices destinées au personnel soignant, deux étudiants ainsi qu’un jeune ingénieur diplômé de l’ULB ont travaillé d’arrache-pied au FabLab de l’Université ces trois dernières semaines afin de concevoir des tabliers de protection. La production démarre cette semaine. Une soixantaine de bénévoles de l’ULB (étudiants, diplômés, membres du personnel) a répondu présent.

“Il y a trois semaines, Jeanne Longlune (BA2) et Lucas Secades (MA2), étudiants à l’École polytechnique de Bruxelles (ULB) participaient à la fabrication de surmasques/visières au FabLab de l’ULB quand j’ai reçu un appel de l’Hôpital Erasme me signalant un manque de blouses de protection à usage unique, explique Alain Delchambre, professeur à l’École polytechnique de Bruxelles. Je leur ai donné les clés du FabLab. Le lundi, ils avaient déjà imaginé un prototype.”

Les deux étudiants mettent sur pied deux types de machines: un modèle électromécanique pour la réalisation des surblouses en Polypropylène et un modèle mécanique pour les tabliers. Ainsi, les étudiants produisent des blouses entièrement fermées en plastique mais les médecins doivent encore y faire quelques ajustements. Il y a aussi des tabliers en plastique épais et transparents dont le prototype a été validé par Erasme.

Les besoins en tabliers à Erasme s’élèvent aujourd’hui à 1.500 par jour. Une machine peut en fabriquer 2.000 à 3.000 par jour. Une commande de bobines de Polyéthylène a été passée pour pouvoir en concevoir 45.000 afin de prendre de l’avance et générer du stock.

Les matières ont été financées par Erasme et par la Fondation Michel Cremer , partenaire du projet. Comme pour les visières réalisées au FabLab, la Fondation Michel Cremer apportera non seulement son soutien financier, mais assurera également la logistique de l’approvisionnement et de la distribution ainsi que le suivi des demandes.

V.Lh. – Photo: Belga/Benoît Doppagne