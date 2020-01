Coronavirus : les tour-opérateurs belges annulent les voyages vers la Chine

“Nos membres vont commencer à annuler les voyages vers la Chine”, a affirmé mercredi soir le porte-parole de l’association belge des tour-opérateurs (ABTO), Pierre Fivet. Un peu plus tôt dans la journée, les Affaires étrangères ont déconseillé tous les voyages vers la province de Hubei, où s’est déclarée l’épidémie de coronavirus, et recommandé aux citoyens belges de reporter les voyages non essentiels vers la Chine.

► Lire aussi: Fausse alerte au coronavirus à Brussels Airport

L’ABTO a communiqué l’avis des Affaires étrangères à ses membres, une vingtaine de voyagistes et plus de 50 organisations actives dans le secteur du tourisme. Tous les voyages vers la Chine seront annulés. Les tour-opérateurs proposeront une série d’alternatives aux clients lésés, allant de la réservation d’une nouvelle destination au remboursement du voyage.

L’ABTO n’était pas en mesure de préciser le nombre de clients concernés. Mais selon son porte-parole, “il s’agirait de quelques dizaines de personnes plutôt que de centaines”, étant donné la basse saison.

Source et image: Belga