Coronavirus : les Belges qui se trouvent encore à Wuhan seront rapatriés samedi

Les Belges qui se trouvent encore dans les environs de la ville chinoise de Wuhan, où s’est déclarée l’épidémie de coronavirus, pourront être rapatriés samedi en Belgique, ont affirmé les Affaires étrangères jeudi.

“Je peux vous confirmer qu’un vol quittera l’aéroport de Paris Charles de Gaule demain (vendredi) matin à destination de Huwan. Un avion civil, un A380. Ce vol embarquera des ressortissants français et européens, en ce compris nos compatriotes qui le désirent“, a ajouté jeudi en fin d’après-midi le ministre des Affaires étrangères Philippe Goffin.

Le rapatriement n’est cependant pas obligatoire pour ces neuf Belges et trois membres des familles (non-belges). Le vol, lors duquel un agent consulaire belge sera présent pour s’occuper des ressortissants, revient samedi dans le courant de la journée et atterrira à l’aéroport de Melsbroek, a précisé le ministre. “A la demande de la France, pour des raisons pratiques, un certain nombre de concitoyens européens arriveront à Bruxelles et seront dans les plus brefs délais ramenés dans leurs pays par les autorités“, souligne encore Philippe Goffin.

Les Affaires étrangères déconseillent désormais fortement tous les voyages vers la province chinoise de Hubei, dont Wuhan est la capitale, et recommandent aux citoyens belges de reporter les voyages non essentiels vers la Chine, à l’exception de la région semi-autonome Hong Kong.

Belga