Une hausse de 94% des nouveaux cas de Covid-19 à Bruxelles : “La situation reste fragile”

Le nombre d’hospitalisations et le taux de mortalité sont, quant-à eux, en baisse.

Depuis le début de l’épidémie, 20.122 personnes sont décédées en Belgique à cause d’une infection au coronavirus, indique mardi l’Institut de santé publique Sciensano dans la mise à jour des données de son tableau de bord. Le nombre moyen d’infections repasse désormais au dessus de la barre de 2.000 par jour, avec 2.020,4 cas quotidiens recensés en moyenne quotidiennement entre le 2 janvier et le 8 janvier, en hausse de 27% par rapport à la semaine précédente.

En Région bruxelloise, cette hausse de la moyenne de nouveaux cas est de 94% entre le 2 et le 8 janvier 2021, et la période précédente. 242,3 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été enregistrés en moyenne chaque jour entre le 2 et le 8 janvier 2021 en Région bruxelloise.

Jusqu’à 6 500 tests à Bruxelles

“Il y a plusieurs explications à cette augmentation”, rapporte Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral Covid-19, lors de la conférence de presse du Centre de crise. “Il y a tout d’abord beaucoup plus de tests, avec près de 40 000 tests réalisés chaque jour ; ces tests concernent principalement des voyageurs de retour en Belgique ; et les statistiques comptent désormais le 1er janvier, soit un jour férié, un jour durant lequel on teste moins”. Yves Van Laethem indique toutefois qu’il faut rester prudent : “Cependant, la situation reste fragile et il pourrait avoir une recrudescence dans les prochaines semaines, même si l’évolution inverse, une reprise de la diminution, n’est pas à exclure non plus”.

En Région bruxelloise, le nombre de tests a augmenté de 2 100 par jour fin décembre à 5 000 tests par jour aujourd’hui. “Nos 7 centres de test ont travaillé d’arrache-pied ce weekend pour réaliser 5 500 tests ce samedi 9 janvier et 6 500 tests ce dimanche 10 janvier. Au total, 38.000 tests ont été réalisés en une semaine”, précise la cellule santé de la Cocom, en charge de la gestion du Covid-19 dans la capitale.

Les jeunes adultes plus touchés

Yves Van Laethem ajoute que le plus grand nombre de nouveaux cas en Région bruxelloise est enregistré chez les jeunes adultes (de 20 à 40 ans), et plus principalement dans les communes d’Ixelles, Etterbeek et Bruxelles-Ville. “Des communes dans lesquelles habite une population internationale qui voyage sans doute, et qui pourrait être à la base de ces nouveaux cas suite à ces voyages”, précise Yves Van Laethem.

Le taux de positivité est de 4,5% dans la capitale (-2,1% par rapport aux sept jours précédents), et reste bien moindre par rapport aux 6,5% enregistrés début janvier. “Même si ce taux est plus faible que la moyenne pour la Belgique, il faut rester très prudent, davantage encore en ce qui concerne les personnes qui rentrent de voyage, pour éviter que de nouvelles infections n’entrent dans notre pays. L’enjeu est de rester vigilant et de redoubler ses efforts pour empêcher que la nouvelle souche du virus, présente au Royaume-Uni et plus contagieuse que celle que nous connaissons, ne se renforce en Belgique”, indique la Cocom.



“On ne devrait pas atteindre 75 hospitalisations par jour”

En moyenne, le Covid-19 a fait 52,7 morts chaque jour au cours de cette période, un recul de 21,3%. Les hôpitaux belges ont admis en moyenne 127 patients atteints du Covid-19 chaque jour entre le 5 et le 11 janvier (-9%). Le nombre de patients hospitalisés pour une infection au coronavirus s’élève à 2.020, dont 378 en soins intensifs.

Malgré cette tendance, Yves Van Laethem confirme lors du point presse du Centre de crise “qu’on ne devrait pas atteindre la barre des 75 hospitalisations par jour” d’ici la mi-février, soit le critère fixé par le Comité de concertation en décembre dernier, afin d’envisager un déconfinement plus important.

Le taux de reproduction reste à 0,94, comme lundi. Depuis le début de l’épidémie, le virus a contaminé au moins 665.223 personnes en Belgique.

Les statistiques du Covid-19 en Région bruxelloise :

