Citydev reçoit 300.000 euros pour pérenniser les fablabs

Depuis le début de la crise du Covid-19, les créateurs et les fablabs se sont mobilisés pour créer des équipements de protections comme des blouses, des visières, des masques… Citydev a coordonné ces différentes structures pour répondre à la demande des centres hospitaliers. Alors pour être encore plus productif et passer dans un mode semi-industriel, la secrétaire d’Etat à la Transition économique, Barbara Trachte (Ecolo), a décidé de structurer le secteur et d’accorder 300.000 euros d’aides.

Vu la pénurie de protection, très rapidement les makers se sont mis à réfléchir à la possibilité de créer sur place des visières. Puis, ce fut le tour des blouses, des masques… Le circuit était mis en place avec des travailleurs et des bénévoles.

►Les Fablabs, une communauté en quête de solutions pour les soignants

En tout, plus de 40.000 visières de protection et 1.500 surblouses ont pu être distribuées aux professionnels de la santé. 3.000 masques en tissus sans couture ont aussi été élaborés et cette économie collaborative est devenue essentielle.

Alors pour intensifier la production et passer à une méthode semi-industrielle, la secrétaire d’Etat à la Transition économique mandate Citydev pour coordonner les différents lieux. « Le réseau des Fablabs bruxellois publics et privés montre aujourd’hui toute son utilité, car il a permis en peu de temps de répondre à un besoin de la Région, tout en produisant localement et en misant sur la créativité et le savoir-faire des makers, explique Barbara Trachte. Cette filière d’approvisionnement local nous rappelle ainsi à quel point la relocalisation de la production est essentielle et que la commande publique est un outil important dans le cadre du redéploiement économique. »

Grâce aux subsides, Citydev pourra acheter la matière première nécessaire et financer la main d’oeuvre indispensable. Pour les institutions, la production est vendue au prix coûtant.

V.Lh. – Photo: BX1