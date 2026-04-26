La piscine Calypso fermée durant cinq semaines pour des travaux de rénovation

Avis aux nageurs : La piscine Calypso, à Watermael-Boitsfort, s’apprête à fermer temporairement ses portes.

Dès ce lundi 27 avril, la piscine Calypso sera inaccessible pendant cinq semaines pour permettre d’importants travaux de rénovation intérieure, notamment des vestiaires.

L’objectif est de moderniser les installations, améliorer le confort des usagers et réduire la consommation énergétique du site. Il s’agit du bâtiment communal qui consomme le plus à Watermael-Boitsfort.

La piscine pourra à nouveau accueillir les nageurs le 30 mai prochain.

■ Reportage d’Alice Dulczewski et Guillaume Bruwier