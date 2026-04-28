Manifestation nationale du 12 mai: près de la moitié des vols au départ seront assurés, selon Brussels Airport

Près de la moitié des vols au départ de Brussels Airport pourront être assurés le 12 mai, jour de la manifestation nationale organisée par les syndicats, estime l’aéroport mardi.

“En collaboration avec tous les partenaires concernés, Brussels Airport s’efforce de faire en sorte que le plus grand nombre possible de vols puissent décoller ce jour-là“, note-t-il. Il a été demandé aux compagnies aériennes de limiter le nombre de vols passagers au départ ce jour-là afin de garantir la sécurité et d’éviter des temps d’attente excessifs.

L’aéroport s’attend par contre à des perturbations limitées concernant les vols à l’arrivée. Il est tout de même conseillé aux passagers qui doivent atterrir à Brussels Airport ce jour-là de suivre le statut de leur vol auprès de leur compagnie aérienne.

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Les organisations syndicales avaient annoncé cette nouvelle mobilisation de masse au début du mois. La manifestation s’inscrit dans le plan d’actions syndicales mené depuis plus d’un an contre les réformes du gouvernement fédéral que les syndicats jugent “anti-sociales“.

Les syndicats (CSC, FGTB, CGSLB) dénoncent notamment la réforme des pensions, qui appauvrit les travailleurs et les travailleuses, et une “attaque” contre l’indexation automatique des salaires.

Brussels Airport dit regretter profondément les conséquences de cette manifestation nationale sur ses passagers. “Il s’agit de la neuvième action syndicale nationale en moins d’un an et demi qui touche de manière disproportionnée le secteur aérien“, souligne-t-il.

La dernière manifestation nationale remonte au 12 mars. Entre 80.000 personnes (selon la police) et plus de 100.000 (d’après les organisations syndicales) avaient alors défilé dans les rues de Bruxelles. Aucun vol passager n’avait décollé de l’aéroport de Zaventem ce jour-là.

Belga – Photo : Belga Image