Une nouvelle manifestation nationale le 12 mai à Bruxelles
Le front commun syndical annonce une nouvelle manifestation nationale le mardi 12 mai à Bruxelles.
Les organisations syndicales annoncent mardi, en front commun, une nouvelle mobilisation de masse le mardi 12 mai à Bruxelles. Cette manifestation nationale poursuit le plan d’actions syndicales mené depuis un an et demi contre les réformes du gouvernement fédéral, jugées “anti-sociales”.
La CSC, la FGTB et la CGSLB dénoncent une réforme des pensions qui appauvrit les travailleurs et les travailleuses, ainsi qu’une “attaque” contre l’indexation automatique des salaires dans un contexte de flambée des prix de l’énergie depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.
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Avec l’appui d’une coalition d’organisations de la société civile, les syndicats demandent au gouvernement fédéral de se tourner vers des recettes budgétaires. “Les travailleuses et travailleurs de ce pays ont suffisamment participé à l’effort. Il est temps d’envisager sérieusement une contribution équitable des ‘épaules les plus larges”‘, soulignent-ils.
Belga – Photo : Belga