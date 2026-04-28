Fête du travail : voici les rues fermées à la circulation ce 1er mai

Plusieurs rues du centre de Bruxelles seront fermées à la circulation à l’occasion du 1er mai.

Le village syndical et le village associatif s’apprêtent à revenir s’installer au Mont des Arts ce 1er mai. La FGTB s’attend à près de 15.000 personnes et plus de 50 associations. De plus, des manifestations auront lieu dans la capitale. Tout cela implique donc la fermeture de certaines rues à la circulation.

Ainsi, ce mardi, la police de Bruxelles-Capitale/Ixelles prévient : “Nous vous conseillons d’éviter le Mont des Arts, le boulevard de l’Empereur, la place de l’Albertine et environs, ainsi que la place du Jeu de Balle“. La rue du Mont des Arts sera déjà interdite à la circulation à partir du 30 avril à midi et le sera jusqu’au 2 mai à midi.

Deux manifestations sont également prévues et risquent de compliquer la circulation tout au long de la journée.

La première débutera de la place Anneessens et se dirigera au Carrefour de l’Europe (de 10h à 14h)

La deuxième manifestation partira du Carré de Moscou (St Gilles) vers la Place du Jeu de Balle (13h à 16h).

La police précise également que dès midi, le 1er mai, des interdictions de stationnement seront d’application. Cela concerne le boulevard du Midi entre rue Terre-Neuve et rue des Tanneurs, la rue des Tanneurs, entre boulevard du Midi et rue du Chevreuil et l’avenue de la Toison d’Or (parking central coté St Gilles).

La rédaction – Photo : Belga Image