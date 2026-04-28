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La police fait fermer administrativement quatre commerces à Schaerbeek: plus de 82.000 cigarettes et 11.000 euros cash saisis

Des milliers de produits et de l’argent liquide ont été saisis.

La zone de Police Bruxelles Nord a procédé à plusieurs contrôles, le 17 avril dernier, “pour des ventes illégales de cigarettes” dans des commerces de la place de la Reine à Schaerbeek.

Résultat : quatre d’entre eux ont fait l’objet d’une fermeture administrative. “Plus de 82.000 cigarettes non-dédouanées et 11.000 euros cash ont également été trouvés et saisis, et 14 PV ainsi qu’une amende de plus de 160.000 euros ont été dressés“, complète la police.

Le dossier a été transmis et repris dans son entièreté par l’Administration générale des Douanes et Accises (SPF Finances).

BX1 – Photos : PolBruNo

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