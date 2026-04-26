Des tirs entendus cette nuit avenue Clémenceau: “Nos inspecteurs ont retrouvé sur place quelques douilles”

Des tirs ont été entendus cette nuit à Anderlecht, confirme la police cet après-midi.

Des coups de feu ont été tirés à Anderlecht dimanche matin, a annoncé la zone de police Midi. Aucun blessé n’est à déplorer. “Nos services ont été appelés vers 06h00, car des tirs avaient été entendus avenue Clémenceau“, explique la police.

“Nos inspecteurs ont retrouvé sur place quelques douilles, mais aucun blessé. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances des faits.”

Belga – Photo : Belga Image