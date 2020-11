Bruxelles-ville : le centre se pare doucement de ses décorations de Noël

Même si les Plaisirs d’hiver sont annulés, la Ville de Bruxelles a décidé de décorer les rues de la capitale sans oublier le traditionnel sapin de la Grand-Place.

Il sera couplé le 18 novembre dans la région des Hautes Fagnes et sera érigé dès le lendemain 6h sur la Grand-Place. Il sera décoré le dimanche 22 sur le thème du renouveau. La crèche sera aussi installée comme d’habitude.

En plus, 142 rues et artères commerçantes seront décorées. 11 nouveaux quartiers rentrent dans l’opération Brussels by lights et de nouveaux luminaires feront leur apparition dans le quartier Saint-Géry, Saint-Jacques, rues Fossé aux Loups, l’Ecuyer… Au total, ce sont 16,4 km de motifs lumineux et 8,8 km de guirlandes qui seront déployées.

La Ville de Bruxelles a également collaboré avec le designer belge Charles Kaisin pour la réalisation de diverses œuvres monumentales d’origamis. Suspendus tels des colombes dorées dans les Galeries Royales Saint-Hubert et dans l’Îlot Sacré, ces « oiseaux » réalisés au profit de l’hôpital Erasme symbolisent la solidarité.

Dans la cour de l’Hôtel de Ville, un Origami Cone de 8 m de haut habillé de 4.000 origamis prendra place.

V.Lh. – Photo: Belga/Thierry Roge