Blocus virtuel, coaching… : l’ULB et l’UCL proposent des outils pour préparer les examens de janvier

Suite au confinement, bon nombre d’étudiants se sentent désemparés à l’aube de la prochaine session d’examens de janvier. Pour faire face à cette anxiété, l’Université Libre de Bruxelles (ULB) et l’Université Catholique de Louvain (UCLouvain) annoncent des classes et autres sessions virtuelles pour mieux appréhender le prochain blocus.

L’ULB a analysé les résultats d’une enquête adressée aux étudiant·e·s de l’université bruxelloise durant le premier confinement, afin de comprendre les préoccupations des étudiant·e·s en période de confinement, et à l’occasion des premiers cours réalisés à distance. L’enquête montre ainsi que 51 % des étudiant·e·s avaient des difficultés à organiser leur travail, que 53,6 % d’entre eux/elles se sentaient plus débordé·e·s que d’habitude et que 29,13 % consacraient moins de temps à des activités personnelles d’apprentissages (révisions, exercices…) par rapport au quadrimestre précédent.

Une semaine de blocus assisté en virtuel

Face à ces résultats, l’ULB a mis en place de nouveaux outils pour répondre aux difficultés exprimées par les étudiant·e·s. Jusqu’à la mi-décembre, une préparation au blocus à distance est proposé via des ateliers hebdomadaires destinés à l’organisation d’un blocus et de plannings généraux. Une semaine de blocus assisté virtuel sera ensuite organisée, du 19 au 26 décembre. L’inscription est gratuite, le nombre de places est illimité et un regroupement est prévu par faculté. Jusqu’aujourd’hui, 325 personnes se sont déjà inscrites à ce blocus assisté. Enfin, un coaching personnalisé pour les cours en distanciel est proposé, tout comme un guide pour se préparer aux examens en ligne et une série d’outils d’accompagnements aux technologies utilisées dans le cadre de l’enseignement à distance.

En outre, l’ULB propose également des outils destinés à apprendre à gérer son stress, ainsi que des vidéos de séances de sport à la maison. Enfin, PsyCampus et le Service de santé mentale de l’ULB proposent également des groupes de parole en ligne pour discuter et évoquer ses difficultés. Enfin, l’université explique encore qu’un prêt temporaire de matériel informatique est également possible auprès du Service social étudiants. En outre, durant le blocus, des places sont prévues dans des bibliothèques, des auditoires et des restaurants. Plus d’informations sont disponibles sur le site de l’ULB.

Des classes virtuelles sur Teams

À l’UCLouvain également, des outils sont mis à la disposition des étudiant·e·s pour les épauler à l’aube de cette prochaine session d’examens. L’université louvaniste annonce ainsi le programme « Happy New Block », destiné à aider les étudiant·e·s dans leur blocus. Des classes et bibliothèques virtuelles vont ainsi être proposés via Teams, avec des étudiant·e·s volontaires qui feront des séances de questions/réponses, des révisions et des conseils pour aider à l’étude. L’équipe santé de l’UCLouvain proposera également des conseils pour évacuer son stress.

L’université organisera également avec l’équipe du Supportkot, un « SupportBloc », soit un blocus assisté en présentiel, dans quatre auditoires mis à la disposition des étudiant·e·s du 19 décembre au 3 janvier. Des salles d’étude et des bibliothèques seront également ouvertes aux étudiant·e·s encore présents sur les campus. Plus d’informations sont disponibles sur le site de l’UCLouvain.

Gr.I. – Photo : Belga/Eric Lalmand