50 ans après, Eddy Merckx revient sur sa première victoire sur le Tour

Alors que Bruxelles s’apprête à accueillir le Grand Départ du Tour de France, un livre “1969 – L’année d’Eddy Merckx”, écrit par le journaliste de la VRT Johny Vansevenant, revient sur cette année 1969, celle où Eddy Merckx remporta le premier de ses cinq Tours de France, la veille de la fête nationale et du premier pas sur la lune de Neil Armstrong.

“1969 a été ma meilleure année mais aussi ma plus mauvaise“, a déclaré Eddy Merckx lors de la présentation de l’ouvrage mercredi dans la salle gothique de l’Hôtel de Ville de Bruxelles. “J’ai eu des résultats extraordinaires mais il y a eu cette exclusion du Giro et l’accident de Blois. Ce n’était plus pareil dans la montagne par la suite“, ajoute Eddy Merckx. Après ce Tour 1969, Eddy Merckx fut victime d’un accident lors d’une course derrière derny sur le vélodrome de Blois, qui coûta la vie à son entraîneur Fernand Wambst. Après ce drame, Merckx, blessé, ne pouvait plus grimper sans sentir une douleur permanente.

► Reportage de Philippe Jacquemotte et Paolo Coen