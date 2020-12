40.000 Bruxellois ont quitté la Région pour la Flandre ou la Wallonie en 2019

40.811 Bruxellois ont quitté la Région bruxelloise pour aller s’installer dans l’une des deux autres régions en 2019, avec une nette préférence pour la Flandre.

Cité dans un article de la RTBF.be, ces chiffres nous sont confirmés par l’IBSA (l’Institut bruxellois de statistique et d’analyse), qui les a rassemblés suite à une question parlementaire de la députée bruxelloise Bianca Debaets (CDV). Celle-ci interrogeait le ministre de l’Image de Bruxelles Sven Gatz (Open VLD), d’une part sur la tendance récente des mouvements migratoires entre Bruxelles et les deux autres régions et d’autre part sur leurs liens avec la crise sanitaire.

Il ressort des chiffres de l’IBSA que la majorité des émigrants bruxellois choisissent de s’installer en Flandre (25.730) contre 15.081 en Région wallonne.

Il apparaît encore, qu’en Flandre c’est le Brabant flamand qui attire le plus les Bruxellois : 47% d’entre eux, soit quasi un sur deux, qui migrent vers la Flandre s’y installent, soit 19.078.

En sens inverse, 25.089 Wallons et Flamands sont venus s’installer en Région bruxelloise en 2019, 11.117 Wallons et 13.972 Flamands, dont 9573, soit 38%, viennent du Brabant flamand.

Tendance ancienne

Ces mouvements ne sont pas nouveaux. L’année 2019, nous indique Jean-Pierre Hermia, démographe à l’IBSA, poursuit une tendance observée au cours des années précédentes, d’une hausse des départs de Bruxelles pour la Flandre, et plus spécifiquement le Brabant flamand. Cette tendance avait été mise en évidence dans une étude menée par les instituts d’études statistiques des trois Régions en 2019, qui avait également insisté sur le caractère sélectif de cette migration sur le plan de l’âge (jeunes adultes d’âges actifs), et de la nationalité des migrants (la périurbanisation de Bruxelles concerne de plus en plus les étrangers).

C’est moins clair pour les flux en direction de la Wallonie et pour les entrants en Région bruxelloise si ce n’est que les arrivants de Flandre sont en augmentation pour la 5e année consécutive.

L’impact du Covid ? Trop tôt pour le dire

Les effets de la crise sur les flux depuis et vers Bruxelles sont encore inconnus, aucune étude n’ayant encore été publiée sur le sujet.

Rédaction