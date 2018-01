300 repas chauds servis aux plus démunis le 31 décembre dans la station de métro Botanique

Dimanche 31 décembre à partir de 19h30, un véritable repas de fête était servi dans le couloir de la station de métro Botanique par l’association “Les samaritains”.

300 repas confectionnés et offerts par un traiteur ont été distribués hier aux plus démunis par l’ASBL “Les Samaritains”. L’ambiance était festive, les personnes présentes avaient droit à une entrée, un plat, un dessert et un café. Il s’agissait d’un véritable repas de fête avec au menu : une mousse de poisson, des cuisses de poulet à la sauce aux champignons et une bûche de noël au moka.

A la fin de la soirée, chaque personne avait droit à un cadeau : une shoebox, remplie de produits de première nécessité et de petites friandises. Ces boîtes ont été confectionnées par des enfants dans plusieurs écoles de la Région.

En plus du repas, les sans-abri et les personnes démunies présentes pouvaient profiter d’un moment de détente et se faire chouchouter. Après manger, ils pouvaient se faire coiffer, masser ou encore manucurer, le tout en musique puisqu’un groupe était présent pour animer la soirée.