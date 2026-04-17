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Auderghem : un étang regorge d’écrevisses américaines rouges, une espèce invasive

Des écrevisses américaines rouges ont été repérées dans l’étang Ten Reuken à Auderghem.

Cette espèce invasive, probablement relâchée par des particuliers, menace la biodiversité locale en éliminant progressivement les espèces indigènes.

Bruxelles Environnement a placé des pièges pour capturer et euthanasier les spécimens. Pour l’instant, le problème reste circonscrit à ce seul site bruxellois.

Les citoyens sont invités à signaler toute découverte sur observation.org.

■ Reportage de Alice Dulczewski, Béatrice Broutout et Pierre Delmée

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