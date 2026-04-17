Le traité UE-Mercosur à nouveau dénoncé lors d’une manifestation à Bruxelles

Cette mobilisation s’inscrit dans le cadre de la 30e Journée internationale des luttes paysannes.

Selon Juliette Pagnon, porte-parole du Réseau de soutien à l’agriculture paysanne (RéSAP), des paysans et paysannes du Brésil, de Belgique et de France se sont réunis à Bruxelles avec leurs alliés pour s’opposer à un traité qui, selon eux, “fait des cadeaux aux géants de l’agro-business” et menace les agriculteurs, la santé, l’environnement, les droits humains et la souveraineté alimentaire.

Elle a également dénoncé un passage en force “antidémocratique” de la Commission, alors que le Parlement européen a demandé à la Cour de justice de l’Union européenne de se prononcer sur la légalité de l’accord.

Il est prévu que le parcours du cortège soit ponctué d’arrêts devant plusieurs lobbies, cités par les organisateurs, comme Bayer, Croplife ou encore BDI, afin de mettre en lumière ceux qu’ils considèrent comme les bénéficiaires de l’accord.

Hugues Falys, porte-parole de la Fédération unie de groupements d’éleveurs et d’agriculteurs (Fugea), a souligné que le dossier ne concernait pas seulement les agriculteurs, mais aussi les consommateurs européens, qui risquent selon lui de retrouver dans leur assiette des produits ne respectant pas les mêmes normes, notamment environnementales, que celles imposées en Europe.

Samedi, les organisateurs prévoient encore un rassemblement à Anvers ainsi qu’une rencontre internationale des luttes paysannes sur l’Espace-test agricole d’Anderlecht.

Belga

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