L’Union Saint-Gilloise face à Bruges ce dimanche : bilan défavorable pour les Jaunes et Bleus face aux Blauw en Zwart en playoffs

Union Saint-Gilloise – Club de Bruges, une rencontre qui devient un véritable classico depuis le retour des Jaunes et Bleus dans l’élite du football belge. Les deux équipes s’affrontent pour la neuvième fois en playoffs retour, soit huit duels déjà disputés en playoffs.

Depuis l’édition des playoffs de 2022, la fin de saison du championnat de Belgique est rythmée par les duels opposant les Blauw en Zwart et les Jaunes et Bleus. Un match souvent primordial dans la course au titre. Sur les huit rencontres disputées, l’Union Saint-Gilloise est ressortie vainqueure à deux reprises face au Club de Bruges. À noter en particulier que ces deux succès ont tous deux eu lieu à l’extérieur (en 2023 et en 2025).

Pour le reste des rencontres : l’Union a perdu quatre fois et partagé l’enjeu à deux reprises. L’Union n’a pas perdu contre Bruges lors des trois dernières rencontres en playoffs. En revanche, les Unionistes ne se sont jamais imposés contre Bruges à domicile lors de la phase finale du championnat : ce sera le principal enjeu pour les Saint-Gillois dimanche.





Le bilan n’est donc pas en faveur de l’Union en playoffs contre le FC Bruges. Et la rencontre de dimanche est extrêmement importante, car le vainqueur prendra d’office la tête du championnat. Ce serait un coup dur pour l’Union : les Bruxellois sont en tête du championnat depuis la sixième journée.

Les hommes de David Hubert tiennent aussi une incroyable série d’invincibilité à domicile, avec 22 matchs sans défaite pour l’Union. La dernière défaite des Unionistes date du 16 février 2025, il y a plus d’un an, contre le FC Malines (0-1).

Une victoire pour faire le break

En cas de victoire, l’Union Saint-Gilloise prendrait un premier avantage significatif dans cette lutte pour le titre de champion de Belgique. Un succès permettrait aux Bruxellois de compter quatre points d’avance sur les Brugeois. Un avantage qui donnerait un véritable coup à sept journées du terme du championnat. Surtout que les deux équipes ne s’affronteront à nouveau que lors de la 7e journée de playoffs.

Les deux équipes se montrent pour le moment irréprochables dans ces playoffs : le Club de Bruges et l’Union affichent un bilan de six points sur six. Ce sont les deux seules équipes à avoir un bilan parfait dans l’entame de ces playoffs. L’Union a battu Saint-Trond et Malines sur le plus petit des écarts (1-0). Bruges, de son côté, a connu deux succès plus prolifiques en buts (4-2 contre Anderlecht et 1-2 en déplacement à Saint-Trond).

La fougue offensive de Bruges arrivera-t-elle à bout de l’infranchissable muraille saint-gilloise ? C’est toute la question de ce dimanche. Depuis le début de la saison, l’Union a réussi à conserver le zéro à domicile lors de onze rencontres sur un total de 16 matchs à domicile. Seules cinq équipes sont parvenues à marquer au stade Joseph Marien cette saison (Genk, Antwerp, RAAL, La Gantoise et Charleroi).

Des statistiques défensives impressionnantes. Par rapport à Bruges, l’Union Saint-Gilloise a encaissé plus de deux fois moins de buts depuis le début de la saison. Les Saint-Gillois encaissent en moyenne 0,53 but par match (un chiffre qui tombe à 0,31 à domicile). À contrario, Bruges n’est que la cinquième défense du championnat, avec une moyenne de 1,22 but encaissé par match.

Le FC Bruges, une machine offensive

Si l’on regarde de l’autre côté du terrain, en revanche, l’avantage penche clairement en faveur des Brugeois. Le Club est la meilleure attaque du championnat avec 65 buts marqués (2,03 buts par match). L’Union, de son côté, est la deuxième attaque du championnat avec 52 réalisations (1,63 but par match). Les Blauw en Zwart montrent donc une belle efficacité offensive en ce début de saison, notamment grâce à Tresoldi (13 buts marqués) et Tzolis (11 buts marqués).

Rémy Rucquoi