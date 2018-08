Un candidat Ecolo de Molenbeek pose avec Theo Francken : “Je ne savais pas vraiment qui c’était”

Lahoussine Fadel, candidat Ecolo pour les prochaines élections communales à Molenbeek-Saint-Jean, a été surpris par La Capitale à partager sur Facebook une photo de lui avec… le secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration Theo Francken (N-VA), pourtant fort critique par rapport aux élus écologistes.

Huitième sur la liste Ecolo pour les élections communales du 14 octobre à Molenbeek-Saint-Jean, Lahoussine Fadel a eu droit à quelques commentaires d’internautes suite au partage d’une photo sur son profil Facebook, le montrant aux côtés de Theo Francken. La photo publiée voici quelques jours a rapidement été retirée, selon La Capitale.

Selon l’intéressé, cette photo a été prise à l’ambassade du Maroc, lors de la fête du Trône. “Nous sommes entre 2.000 et 3.000 personnes. Comme d’habitude, j’ai pris des photos avec les personnalités présentes”, réplique Lahoussine Fadel, qui n’avait visiblement pas reconnu Theo Francken, qui a eu des problèmes avec les jeunes d’Ecolo quelques mois auparavant suite à la caricature peinturant le secrétaire d’État en uniforme nazi. “Je ne savais pas vraiment qui c’était. Je n’allais quand même pas refuser de faire une photo avec un ministre. Ce n’est pas dans ma culture”, lance le candidat écologiste.

Cela a même fait réagir Theo Francken, qui rigole de la situation sur Twitter : “Hahaha, comme si c’était moi qui lui avais demandé de faire une photo”.

“Ik ging toch geen foto met een minister weigeren, dat ligt niet in mijn cultuur.’ Hahaha, net of ik hem een foto gevraagd zou hebben. 😂https://t.co/90p0oRwX2a via @Nieuwsblad_be

— Theo Francken (@FranckenTheo) August 9, 2018