Plusieurs explosions cette nuit à Laeken : des sacs poubelles en feu à l’origine de l’incident

Les riverains de la rue du Champ de l’Eglise ont été réveillés cette nuit par plusieurs détonations.

La rue du Champ de l’Eglise, à Laeken, a été secouée cette nuit par plusieurs explosions. C’est ce qu’a confirmé la police locale bruxelloise. D’après les premières constatations, il s’agirait d’un incendie accidentel de quelques sacs poubelles.

“Nos services ont été appelés vers minuit pour plusieurs explosions dans la rue du Champ de l’Eglise”, explique Robin De Becker, porte-parole de la police. “Il s’agissait de sacs poubelles qui avaient pris feu. D’après les premières constatations, il s’agirait d’un incendie accidentel et les explosions entendues seraient dues à un pétard se trouvant dans ce même sac poubelle, en combinaison avec des détergents ménagers.”

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L’incendie a été rapidement maîtrisé, mais il a tout de même causé quelques dégâts à la façade d’une habitation et à un véhicule en stationnement. L’enquête est toujours en cours, selon la police.

Belga – Photo : BX1