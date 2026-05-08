Le gouvernement bruxellois prend des mesures pour assurer les collectes de déchets

La secrétaire d’État bruxelloise en charge de la Propreté publique, Audrey Henry (MR), indique jeudi que l’organisation des rattrapages sera organisée “dans les meilleurs délais”, alors que la collecte des sacs de déchets n’a pas été entièrement assurée dans certaines communes.

La secrétaire d’État explique avoir pris contact avec la direction de Bruxelles-Propreté et avoir rencontré les organisations syndicales jeudi. L’objectif était d’identifier “des solutions immédiates” afin d’assurer la continuité du service avec le remplacement des personnes occupant les fonctions de collecte.

Audrey Henry souligne que la collecte des déchets n’est pas un service accessoire mais qu’elle touche directement à la salubrité publique ainsi qu’à la qualité de vie notamment. “Bruxelles-Propreté exerce une mission essentielle pour notre Région“, ajoute-t-elle. “Nous avons entrepris les démarches pour garantir la continuité des collectes en permettant le remplacement des personnes occupant ces fonctions essentielles au service de la population.”

L’échevin PTB de la Propreté de Forest, Simon De Beer, avait demandé au gouvernement bruxellois d’autoriser le remplacement du personnel opérationnel de l’agence Bruxelles-Propreté partant à la pension. Selon lui, plusieurs tournées de collecte n’ont pas pu être assurées mercredi soir et jeudi dans la commune, laissant de nombreuses rues dans “un état déplorable“.

Belga