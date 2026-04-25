Projet Passages : des jeunes bruxellois rejoignent Ostende à vélo

C’est le début des vacances scolaires, et huit enfants ont pris le départ depuis Laeken pour un périple de quatre jours à vélo entre Bruxelles et Ostende.

Le projet s’appelle Passages, porté par l’ASBL Interstice et propose à des jeunes de 11-12 ans de relever un défi sportif en dehors du cadre scolaire.

Au programme, 40 kilomètres par jour et 160 au total, accompagnés par trois adultes. Pensé comme un outil d’émancipation et de citoyenneté, le camp vélo en est à sa cinquième édition. Les jeunes passeront trois jours à la côte avant de rentrer en train vendredi.

■ Reportage de Charlotte Verbruggen, Guillaume Bruwiez et Hugo Moriamé