Grève chez Bpost : des perturbations persistent à Bruxelles

Des perturbations persistaient lundi matin chez bpost à Bruxelles, où des piquets étaient installés devant certains centres de distribution, ainsi qu’à Boussu, dans le Hainaut, a indiqué l’entreprise postale.

En dehors de ces deux zones, la distribution du courrier était assurée quasi normalement dans le reste du pays. En Wallonie, plus de 99% des tournées étaient effectuées lundi matin. En Flandre, la totalité des tournées étaient assurées, selon la porte-parole de bpost, Laura Cerrada Crespo.

Le conflit social dure depuis fin mars. Les projets de l’entreprise postale et de logistique visant à modifier les horaires de travail afin de mieux s’adapter à la nouvelle réalité du marché des colis suscitent des inquiétudes.

Lundi dernier, la direction a présenté une nouvelle proposition. Jeudi et vendredi, les syndicats et la direction se sont réunis à ce sujet. Les négociations se poursuivront ce lundi.

Belga