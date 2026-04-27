Schaerbeek: un homme de 51 ans tué dans un incendie, une femme interpellée

Un homme de 51 ans est décédé dans un incendie d’immeuble vraisemblablement criminel, survenu dans la nuit du lundi 20 au mardi 21 avril à Schaerbeek, a indiqué lundi le parquet de Bruxelles. Une femme de 63 ans a été interpellée et placée sous mandat d’arrêt.

Les services de secours ont été appelés vers 03h00 pour un incendie avenue Émile Zola, dans le quartier de la gare de Schaerbeek. Ils ont procédé à l’évacuation de plusieurs occupants de l’immeuble touché ainsi que d’immeubles adjacents.

Un homme de 51 ans a perdu la vie dans l’incendie. Une autre personne a été intoxiquée et transportée à l’hôpital. Son pronostic vital n’est pas engagé, précise le ministère public.

D’après les premiers éléments de l’enquête, il pourrait s’agir d’un acte intentionnel. Une femme de 63 ans a été privée de liberté. Le parquet, avisé des faits, a ordonné les premiers devoirs d’enquête, dont la désignation d’un expert en incendie et du laboratoire de la police judiciaire fédérale.

Une juge d’instruction a ensuite été saisie. La suspecte a été placée sous mandat d’arrêt et inculpée d’incendie volontaire d’immeuble commis la nuit, avec la circonstance que les faits ont causé la mort, de menaces par geste et d’infraction à la loi sur les armes.

Dans l’intérêt de l’enquête et par respect pour les proches de la victime, le parquet ne communique pas d’informations complémentaires.

Belga – Photo Pompiers de Bruxelles