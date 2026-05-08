“Plus jamais la guerre”, l’appel à la paix lancé lors des commémorations du 8 mai à Laeken

L’hommage rendu aux soldats et aux victimes de la Seconde Guerre mondiale a eu lieu, à titre exceptionnel, devant le monument au soldat inconnu français tombé sur le sol belge pendant la Première Guerre mondiale, situé à côté de l’église Notre-Dame de Laeken.

Comme chaque année, plusieurs personnalités officielles étaient présentes, notamment le ministre de la Défense Theo Francken, le chef de la Défense Frederik Vansina et un représentant du roi Philippe. Des représentants de la Chambre et du Sénat ont également participé aux commémorations, de même que les ambassadeurs de diverses nations amies, telles que la France, l’Allemagne et les États-Unis. Ils ont chacun déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu français à Laeken.

Trois ambassadeurs des entités fédérées ont également commémoré les victimes de la Seconde Guerre mondiale, tout en mettant en garde contre un avenir incertain et sombre en Europe et dans le reste du monde.

“Nous devons notre liberté à ceux qui ont donné leur vie pendant la Seconde Guerre mondiale ; la paix dont nous jouissons aujourd’hui est le fruit des sacrifices qu’ils ont consentis. La guerre semblait autrefois lointaine, mais elle fait aujourd’hui à nouveau partie de la réalité quotidienne”, s’est inquiété un jeune représentant de la Communauté flamande.