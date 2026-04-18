Jets de pierres contre un bus Stib et la police à Laeken

Aucun blessé n’est à déplorer, mais une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes des faits.

Les services de police ont été appelés aux alentours de minuit avenue des Citronniers, où un groupe de jeunes a commis des dégradations volontaires. Selon la police, des briques et des pierres ont été jetées en direction d’un bus de la Stib, provoquant d’importants dégâts matériels. Les patrouilles intervenues sur place ont également été prises pour cible par des jets de projectiles.

Les faits se sont produits sur la ligne 83 de la Stib, à bord d’un véhicule circulant en direction de l’arrêt Roi Baudouin.