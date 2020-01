Ixelles : la présidence du conseil communal fait débat

Cela fait un an que le conseil communal d’Ixelles a voté une motion pour l’élection d’un président du conseil qui ne soit ni membre du Collège, ni président du conseil de l’action sociale. Seulement, un an après, le bourgmestre, Christos Doulkeridis (Ecolo) préside toujours l’instance.

Pour les élus MR-VLD, Objectif XL et DéFi, le délai est trop long. Les chefs de groupes Anne-Rosine Delbart (DéFI), Gautier Calomne (MR-VLD) et Geoffroy Kensier (Objectif XL) s’interrogent sur la réelle motivation du bourgmestre : « Il y a un an, il nous disait vouloir céder la présidence en septembre! Puis à la rentrée, a été mis en place un groupe de travail pour revoir en profondeur tout le règlement d’ordre intérieur (ROI) alors que la version actuelle prévoyait déjà la possibilité de confier la présidence du Conseil communal conformément à l’article 8 bis de la Nouvelle loi communale ! Il y a donc clairement un manque de volonté d’avancer rapidement, pour continuer à concentrer les pouvoirs le plus longtemps possible».

“Mais pas du tout, réagit Christos Doulkeridis. Nous sommes en pleine discussion. Le nouveau texte prévoit des modifications des heures du conseil, de la présidence, de plusieurs points. Les services doivent envoyer les documents du règlement d’ordre intérieur dans le mois. J’espère que nous pourrons voter le texte en février et il pourra être d’application immédiatement. Je ne souhaite pas du tout continuer à présider. Au contraire. Cela me fera moins de travail.”

V.Lh. – Photo: Belga/Virginie Lefour