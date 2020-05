Forest encourage son Horeca à demander l’agrandissement de leurs terrasses

Alors que le secteur Horeca espère une réouverture au 8 juin, l’agrandissement de la surface dévolue aux terrasses sera probablement nécessaire pour mener à bien le déconfinement du secteur. À Forest, le collège des Bourgmestres et Echevins encourage l’horeca forestois à demander l’agrandissement de leur terrasse.

“Il est essentiel de donner la possibilité au secteur de redémarrer dans des conditions adéquates et de leur permettre de ramener dans nos rues la convivialité et le lien social essentiel à tous“, estime Charles Spapens (PS), échevin du commerce à Forest. Ainsi, l’échevin encourage les commerçants du secteur horeca à demander une extension de terrasse sur le trottoir ou l’espace de stationnement situé devant le commerce, dans son prolongement direct, en laissant la place nécessaire aux piétons et aux personnes à mobilité réduite.

“Cette proposition d’extension a pour objectif de permettre aux gestionnaires d’envisager et d’organiser la réouverture de leur établissement avec une plus grande sérénité“, évoque la commune dans un communiqué, “Et cela permettra également de maintenir les mesures de distanciation physique et dès lors le respect des règles fondamentales à un déconfinement réussi“.

La commune souhaite que les premières terrasses puissent être prêtes pour le 8 juin, “date aujourd’hui la plus probable, si la date est confirmée car encore soumise à une décision du Conseil National de Sécurité“, conclut le collège communal.

ArBr – Photo : Belga