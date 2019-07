Rue de la Loi : négociations bruxelloises, la mobilité n’est plus un point de discorde (J+43)

“On avance bien, l’ambiance est bonne…” Depuis leur décision de restreindre la communication au minimum, les négociateurs bruxellois répètent ces deux phrases jusqu’à l’overdose. Dans les faits les négociations sont loin d’être terminées, mais elles ont effectivement repris ce lundi matin dans un bon climat. « Je me retrouve dans l’ambiance d’il y a 5 ans avec vraiment une volonté de réussir », commentait à son arrivée Laurette Onkelinx (l’une des rares petites phrases que la presse aura réussi à arracher, c’est vous dire si la moisson est faible, un grand nombre de négociateurs choisissant même de passer par la porte arrière pour éviter les quelques rares journalistes encore présents).

Si l’ambiance est bonne il faut noter que certains grands dossiers (santé, politique sociale, environnement, urbanisme) n’ont pas été encore abordés par les négociateurs. Que d’autres doivent faire l’objet d’une seconde lecture avec un grand nombre de passages « entre crochets » (ce qui signifie qu’on n’a pas trouvé d’accord en première lecture) et que la confection du budget reste un exercice « tendu ». En revanche, d’après nos informations, le dossier de la mobilité ne serait désormais plus un point de crispation. Le débat opposant l’extension du métro aux investissements dans les trams (qui avait semblé diviser PS et Ecolo en fin de campagne) serait aplani, nous confirme-t-on à plusieurs sources. Le plan pluriannuel d’investissement de la STIB serait ainsi revu (ou « amplifié ») pour permettre une montée en puissance de ce type de transport.

Les négociateurs ont également discuté d’une réforme du secteur des transports rémunérés de personnes (qui oppose Uber aux sociétés de taxis), sans que ce point-là ne soit toutefois complétement réglé. Le chapitre mobilité, premier budget du gouvernement régional sortant, est donc en passe d’être bouclé. Au-delà des petites phrases répétées comme un mantra c’est un véritable indicateur de négociations en train de progresser.