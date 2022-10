L’éclairage public sera finalement rallumé plus tôt le matin en Région bruxelloise

Les bourgmestres de la Région bruxelloise sont revenus ce matin sur leur décision d’éteindre les lampadaires 30 minutes plus tôt pour faire des économies d’électricité.

Il y a près de trois semaines, la précédente Conférence des bourgmestres s’était penchée sur les économies d’énergie à faire sur l’éclairage public des différentes communes. Il en avait été décidé d’harmoniser l’éclairage public sur les 19 communes et éteindre 30 minutes plus tôt l’éclairage en voirie. Une réponse à la hausse du prix de l’énergie, mais également à l’urgence climatique.

► Notre reportage : Les bourgmestres bruxellois s’accordent face à la crise de l’énergie : l’éclairage public et de Noël sera coupé plus tôt

Suite à cette décision, les autorités de police ont indiqué que la mesure n’était pas optimale pour des raisons de sécurité. Les bourgmestres se sont réunis ce matin en Conférence pour revenir sur leur décision. Vincent De Wolf, bourgmestre d’Etterbeek (MR), avoue qu’ils avaient omis cet élément. “Il y a pas mal de cyclistes, piétons, d’enfants qui vont à l’école tôt le matin et ça diminue la sécurité des usagers, si bien qu’on a donné mandat à Philippe Close (président de la Conférence et bourgmestre de la Ville de Bruxelles – PS, ndlr) de prendre contact avec Sibelga pour adapter la mesure et la mettre en œuvre de manière plus large le week-end où les impératifs ne sont pas les mêmes, car moins de personnes vont au travail tôt le matin, les écoles ne fonctionnent pas et on compense énergétiquement le week-end cette différence avec la semaine” explique le Vincent De Wolf.

“On contacte Sibelga pour des raisons techniques afin d’intégrer ce nouvel élément de sécurité auquel on n’avait pas pensé lorsque l’on a pris cette mesure.” En ce qui concerne les aspects pratiques, la décision de Sibelga est attendue notamment pour les heures durant lesquelles seront allumés les lampadaires, les bourgmestres devraient être fixés d’ici à la fin des vacances de Toussaint.

■ Une interview de Vincent De Wolf (MR), bourgmestre d’Etterbeek, par Anaïs Corbin dans Le 12h30.

Anaïs Corbin