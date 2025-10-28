Métro 3 : une information judiciaire ouverte par le parquet de Bruxelles

Des délits sont suspectés autour des marchés publics.

Le parquet de Bruxelles va ouvrir une information judiciaire concernant le projet Métro 3, a-t-il annoncé mardi. Cette décision intervient après la publication d’un rapport de la Cour des comptes pointant plusieurs irrégularités.

“L’office central pour la répression de la corruption (OCRC) a été chargé d’analyser les irrégularités pointées par la Cour des comptes afin de déterminer si des infractions pénales en matière de marché public auraient été commises“, précise le ministère public.

Ce dernier se refuse à faire davantage de commentaires, dans l’intérêt de l’enquête.

