Stand Up for Ukraine : suivez en direct la conférence de soutien aux réfugiés ukrainiens ce samedi à 15h00 sur BX1

Alors que la guerre fait encore rage en Ukraine, l’Union Européenne et le gouvernement canadien s’unissent pour aider les réfugiés ukrainiens à l’occasion d’une conférence mondiale, organisée ce samedi 9 avril depuis Varsovie, en Pologne. Une conférence à suivre en direct sur BX1.

“Stand Up For Ukraine”, c’est le nom de la campagne destinée à mobiliser les gouvernements, les institutions, les artistes, les entreprises et les particuliers afin de récolter des fonds pour apporter l’aide humanitaire en Ukraine et soutenir les réfugiés ukrainiens qui fuient leur pays depuis l’invasion menée par la Russie le 24 février dernier.

Des artistes du monde entier soutiennent cette initiative comme Bono, Madonna, Elton John, Miley Cyrus ou encore Céline Dion. Une campagne à large échelle sur les réseaux sociaux a également été lancée avec le mot-clé #StandUpForUkraine. Et l’organisation internationale Global Citizen a mis en place une campagne de dons pour aider les associations humanitaires sur place.

► Notre dossier complet sur les actions de solidarité avec l’Ukraine

Le point d’orgue de cette campagne de mobilisation est attendu ce samedi 9 avril à 15h00 avec la conférence mondiale des donateurs, organisée à l’initiative de la présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen et du Premier ministre canadien Justin Trudeau. La conférence aura lieu à Varsovie, en Pologne, et sera diffusée en direct à travers le monde, ainsi que sur votre média régional, BX1.

L’événement fera la part belle aux actions humanitaires menées en Ukraine et appellera à la générosité des institutions, des entreprises et des particuliers pour aider l’Ukraine et les réfugiés.

Rendez-vous ce samedi 8 avril à 15h00 sur BX1 pour suivre cette conférence en direct.

► Comment faire un don, si vous êtes un particulier ou une entreprise

► Le site de la campagne Stand Up For Ukraine