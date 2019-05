Rue de la Loi : dimanche, vous votez plus que vous ne le pensez

Une élection peut en cacher une autre. Pendant toute cette campagne nous vous avons beaucoup parlé de l’élection régionale (le pPrlement Bruxellois) et de l’élection fédérale (avec les 150 députés qui siègent à la Chambre). C’est normal : ces deux niveaux de pouvoir sont ceux qui influent le plus sur votre quotidien. Savoir si le gouvernement de Rudi Vervoort (à la Région Bruxelloise) et celui de Charles Michel (au fédéral) pourront se maintenir ou pas, et quelles sont les autres coalitions possibles avec quel type de politique, sont des enjeux fondamentaux. Pourtant dimanche vous allez aussi voter pour deux autres parlements.

D’abord le niveau européen. Cela peut vous paraître éloigné, mais une partie de notre cadre réglementaire est inspiré des directives européennes. Ce ne sont pas du tout 80% de nos lois qui seraient une simple transposition des décisions européennes, comme on l’entend parfois, ca c’est une fake news, mais plutôt un quart environ, en sachant que les états membres conservent souvent une certaine latitude dans la manière de les transposer. Il est vrai en revanche les grandes politiques budgétaires , financière, agricoles, par exemple se décident désormais au niveau européen et s’imposent à nous. Au total 751 députés européens seront élus dans 28 Etats membres. Pour la Belgique il y a 21 eurodéputés à élire, 12 pour le collège néerlandophone, 1 pour les germanophones et 8 pour le collège francophones. Les francophones de Bruxelles et les wallons votent ensemble pour cette élection avec des listes qui combinent donc des candidats wallons et des candidats bruxellois.

Autre parlement sur lequel votre vote de dimanche sera déterminant c’est celui de la Fédération Wallonie Bruxelles, on disait autrefois le parlement de la communauté française. Un niveau de pouvoir avec donc un parlement et un gouvernement qui est compétent pour l’enseignement, la culture, et certaines matières liées aux personnes. Le pacte d’excellence, le décret inscription, les subsides pour les théâtres ou les salles de concert, l’aide à la jeunesse ou les maisons de justice, c’est donc là que ca se décide. Cette élection est indirecte : le parlement de la fédération est une émanation des parlements régionaux. Tous les députés wallons, ils sont 75, siègent donc au parlement de la fédération. Pour les francophones de Bruxelles il y a 19 sièges. Ce sont les députés francophones du Parlement Bruxellois qui vont élire en leur sein leurs 19 représentants à ce Parlement de la Fédération. En votant pour le Parlement Bruxellois vous votez donc aussi indirectement pour la fédération.

Pour être tout à fait complet le Parlement de la Fédération et les parlements régionaux désignent encore en leur sein des sénateurs ( qu’on appelle les sénateurs de communautés). Il y en a 20 au total pour les francophones, dont 10 désignés par le Parlement de la Fédération, et 2 par le Parlement Bruxellois. Dimanche le vote que vous émettrez pour l’élection du parlement bruxellois, servira aussi pour la fédération et pour le sénat. En cochant une case, vous aurez voté 3 fois…. et même 4 si on ajoute la COCOF, mais là, je sens que je vais vous perdre en chemin. Retenez donc juste que votre vote est encore plus utile que vous ne le pensez.