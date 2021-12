Vacances de Noël à l’étranger : des règles Covid différentes selon les pays où vous souhaitez aller

Les fêtes de fin d’années approchent à grand pas et de nombreux Belges et Bruxellois iront les passer à l’étranger. Mais la reprise des contaminations au Covid 19 et l’apparition du variant Omicron poussent certains pays à revoir les règles auxquelles les voyageurs qui veulent se rendre sur leur territoire doivent être soumis. Vaccination, tests PCR effectués dans les dernières 72h, 48h ou même 24h, Passenger locator form, … Petit tour d’horizon et témoignages de ce qui se fait dans les pays limitrophes ou chers aux Belges. Le site des affaires étrangères (diplomatie.be) actualise régulièrement les informations des états du monde entier. N’hésitez pas à vous renseigner juste avant de partir, les règles pourraient encore évoluer d’ici là.

Sophie vit à Bruxelles et n’est pas vaccinée. Le 25 décembre, elle prendra le train pour Paris et fêtera Noël dans sa belle-famille. “J’ai besoin d’un test négatif réalisé dans les 24h, je le ferai le matin même chez le pharmacien pour être sûre d’avoir le résultat rapidement.”

Le soir-même, elle s’envolera pour Venise d’où est originaire sa famille maternelle. “Mon test sera toujours valable pour prendre l’avion et même pour monter à bord d’un vaporetto pour rejoindre notre appartement.” Après, ce sera une autre histoire. Plus de vaporetto, ni de restaurant et une quarantaine de 5 jours. (Récapitulatif Italie ci-dessous)

Véronique, elle, est Bruxelloise mais vit à Londres depuis quelques années. Pour Noël, elle recevra la famille au grand complet. Les mesures se resserrent en Grande-Bretagne. Pas de pass sanitaire pour aller dans les pubs ou les restaurants mais bien pour participer à des grands événements (depuis le 15 décembre). Le port du masque est à nouveau vivement recommandé “mais les trois-quart des Londoniens ne le portent pas“ nous dit-elle.

Pour les Bruxellois qui débarqueront chez elle à Noël, elle va remplir les Passenger locator form et prendre rendez-vous pour les tests Covid, obligatoires dans les 2 jours après leur arrivée. “Il y a pas mal de démarches à faire. Au début c’est un peu fastidieux mais après avoir accueilli de nombreux invités, on s’y est habitué.” Dès que les résultats tomberont, tout le monde pourra profiter des joies de Londres. (Récapitulatif Royaume-uni ci-dessous)

France

Vous allez passer les fêtes de fin d’année en Bourgogne ou en région parisienne ? Voilà ce qu’il faut savoir pour passer la frontière française.

Si vous êtes complètement vacciné, il vous faudra montrer une preuve de vaccination et faire une déclaration sur l’honneur (déclaration sur l’honneur (link is external) attestant d’une absence de symptômes d’infection au COVID-19 et de contact avec un cas confirmé de COVID-19.

Pour les 12 ans et plus non vaccinés, il faudra présenter un test PCR ou test antigénique négatif de moins de 24h et une déclaration sur l’honneur comme pour les vaccinés.

Ces mesures ne concernent pas les enfants de moins de 12 ans.

Concernant le pass sanitaire, qu’il faut impérativement montrer pour aller au restaurant, au cinéma ou à la piscine, il est valable en France pour les personnes qui ont un schéma vaccinal complet. Pour les non vaccinés, il faudra un test PCR ou antigénique négatif de moins de 24h.

Pays-Bas

La Belgique considère les Pays-Bas comme une zone à haut risque de contamination (code couleur rouge). Vous y allez quand même? Pas de quarantaine au retour si vous disposez d’un Covid safe ticket.

Pour vous rendre sur place, si vous avez plus de 12 ans, il faudra présenter un Covid safe ticket. Preuve soit d’une vaccination complète, soit d’un test négatif (test PCR de moins de 48h ou tests antigénique de moins de 24h) soit de rétablissement au Covid-19.

Une fois sur place, si vous devez disposer d’un test négatif, le test devra toujours avoir été fait endéans les 24h.

Luxembourg

Au Luxembourg, les voyageurs en provenance d’un pays de l’Union européenne peuvent entrer sans restrictions. Le Covid safe ticket ou un test négatif est cependant requis pour les voyageurs des vols qui atterrissent au Luxembourg.

Royaume-Uni

Tout d’abord, depuis le Brexit, en tant que ressortissant belge, vous devez être en possession d’un passeport.

Concernant les règles Covid, les plus de 12 ans, complètement vaccinés (2 doses sauf vaccin monodose) devront présenter, à la frontière, un test négatif réalisé durant les dernières 48h, le Passenger locator form et la preuve d’achat d’un test PCR à réaliser, au plus tard, 2 jours après leur arrivée. Ils devront s’auto-isoler en attendant le résultat. Si le test est positif, le voyageur devra s’auto-isoler durant 10 jours.

Même chose pour les non vaccinés (ou au schéma vaccinal incomplet) avec en plus un test au 8e jour (avec preuve d’achat à la frontière) et une période d’isolement de 10 jours.

Allemagne

Chez nos voisins Allemands, les règles sont prises au niveau national et au niveau des Länder. Renseignez-vous donc bien sur les mesures du land où vous souhaitez vous rendre.

Attention, depuis le 21 novembre dernier, l’Allemagne considère la Belgique comme zone à haut risque. Il vous faudra donc compléter le formulaire digital Einreiseanmeldung sur www.einreiseanmeldung.de (link is external) et présenter un certificat de vaccination complète ou une attestation de guérison.

Pour les autres, un test PCR effectué au moins 72h avant l’entrée dans le pays ou un test antigénique de moins de 48h devra être présenté à l’entrée du pays et ces personnes devront se mettre en quarantaine pour 10 jours. La quarantaine peut être levée après 5 jours en cas de 2e test négatif.

Provenant d’une zone à haut risque selon l’Allemagne, les enfants de moins de 12 ans doivent aussi entrer en quarantaine, même s’ils n’ont pas encore pu être vaccinés. Chez eux, la quarantaine se termine automatiquement après 5 jours. Une exception pour les enfants qui traversent la frontière pour rendre visite à leurs parents ou grands-parents : ils doivent se faire tester pour sortir de la quarantaine, mais ne doivent pas attendre les 5 jours.

Italie

Pour vous rendre en Italie, il vous faudra impérativement remplir le Passenger Locator Form. Pour le reste, des mesures particulières s’appliquent à certains pays dont la Belgique. Pour les vaccinés, il faudra présenter le Covid safe ticket ainsi qu’un test négatif (Test PCR réalisé dans les 48h ou test antigénique dans les 24h).

Les personnes non vaccinées, elles, devront également être en possession d’un test négatif et respecter une quarantaine de 5 jours.

Les enfants de moins de 12 ans dont les parents sont vaccinés ne devront pas faire de quarantaine même s’ils ne sont pas vaccinés.

Suisse

La Suisse, elle, demande aux voyageurs de plus de 16 ans qui se rendent sur son territoire de présenter un test PCR négatif, même si la personne est vaccinée ou porteuse d’une attestation de guérison. Un 2e test (PCR ou antigénique) doit en plus être effectué entre le 4e et le 7e jour après l’arrivée.

Toutes les personnes qui entrent en Suisse sont également obligées de remplir le Passenger locator form.

Par contre, si vous ne faites que transiter par la Suisse, sans faire de halte ou dans un aéroport, pas d’obligation de test négatif, ni de Passenger locator form.

Espagne

Pour vous rendre en Espagne, vous devrez remplir un document ad hoc (Formulario de Control Sanitario ou Health Control Form si vous voyagez en avion).

Et pour la voyageurs provenant de la Belgique (zone à risque pour l’Espagne) , vous devrez vous munir d’un Covid Safe ticket attestant d’une vaccination complète, d’une guérison au Covid-19 ou d’un test négatif (test PCR de moins de 72h ou test antigénique de moins de 48h).

Les mesures sont les mêmes si vous voulez vous rendre aux Îles Canaries.

Etats-unis

Ils ont longtemps laissé leurs frontières fermées, les Etats-unis les ont rouvertes depuis peu mais les mesures à respecter pour vous rendre au pays de l’Oncle Sam restent strictes.

Depuis le 8 novembre 2021, interdiction d’entrée pour les voyageurs non-vaccinés. Ils doivent en plus présenter un test covid négatif réalisé dans les 24h ou ou une déclaration de guérison du Covid-19 d’un fournisseur de soins de santé ou d’une autorité de santé publique. Par ailleurs, un 2e test est obligatoire dans les 3 à 5 jours après l’arrivée.

