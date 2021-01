Voyages “essentiels” à l’étranger : voici la déclaration sur l’honneur que vous devez remplir

Dès ce mercredi 27 janvier et jusqu’au 1er mars, les résidents belges ne peuvent se rendre à l’étranger que pour une raison essentielle. Cette raison devra être précisée sur un nouveau formulaire, rendu accessible depuis ce mardi par les autorités.

Comme annoncé vendredi dernier lors du Comité de concertation réunissant gouvernement fédéral et entités fédérées, les voyages à l’étranger ne sont désormais autorisés qu’en cas de raison essentielle. Quelles sont ces raisons essentielles ? La liste détaillée est précisée sur ce lien, mais voici déjà les principales :

– Pour des raisons familiales impérieuses (coparentalité, visite d’un partenaire, mariage, funérailles…)

– Pour des raisons humanitaires (aide médicale d’une personne…)

– Pour des déplacements liés aux études

– Pour des déplacements liés à la vie quotidienne des frontaliers

– Pour des raisons professionnelles

– En cas de déménagement ou de soins nécessaires pour un animal

Chaque résident belge qui souhaite donc se rendre à l’étranger (que ce soit pour quelques heures ou plus) devra indiquer une de ces raisons sur le formulaire de déclaration d’honneur qu’il doit désormais remplir : cliquez ici pour le télécharger.

En prime, si vous avez séjourné plus de 48 heures à l’étranger et que vous revenez en Belgique, vous devrez toujours remplir le Formulaire de Localisation du Passager dans les 48 heures précédant votre arrivée en Belgique. Un SMS vous sera envoyé si vous êtes considéré comme “à haut risque” d’être contaminé par le Covid-19, et si vous devez donc observer une quarantaine de sept jours et passer un double test PCR (le premier et le septième jour de votre quarantaine).

Enfin, depuis ce 25 janvier, tous les voyageurs arrivant en Belgique depuis le Royaume-Uni, l’Afrique du Sud ou l’Amérique du Sud doivent respecter une quarantaine de dix jours et réaliser un test PCR le premier et le septième jour de leur quarantaine.

